Okuldan eve döndüğünde babasının bıçakladığı annesini kanlar içinde buldu (2)

03.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:24

KATİL ZANLISI EŞ TUTUKLANDI

Bursa'da, tartıştığı eşi Ulviye Hacıoğlu'nu göğsünden 9 bıçak darbesiyle öldüren Hüseyin Hacıoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'eşini kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Hüseyin Hacıoğlu'nun, savcılıkta, emniyetteki ifadesini tekrarladığı, "Eşimle bir süredir anlaşamıyorduk. Eşim, 2 yıldır benimle ilişkide bulunmuyordu. Aynı yatakta dahi yatmıyorduk, ben hep salonda yatıyordum. Bu süreçte eşimin beni aldattığını düşünüyordum ve bu konuda kendisiyle sürekli tartışıyorduk. Dün de aynı konudan tartışmaya başladık. Tartışma büyüyünce sinirlerime hakim olamadım ve kendimi kaybettim. Mutfaktan aldığım ekmek bıçağıyla eşimi bıçakladım. Eşimi o halde evde bırakarak çıktım. Polisten kaçamayacağımı düşündüğüm için en yakın karakola giderek, teslim oldum" dediği öğrenildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,



Kaynak: DHA