Okuldan dizüstü bilgisayar çalıp satan çocuklara 5 yıl hapis istemi

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Çeltikçi İlkokulu'ndan dizüstü bilgisayar çalıp satan B.B.A. (15) ve Y.Ş. (15) hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Manavgat'taki Çeltikçi İlkokulu'ndan geçen 28 Eylül'de dizüstü bilgisayar çalındı. Okul yetkililerinin haber vermesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nca araştırma başlatıldı. Şüphelilerin B.B.A. ve Y.Ş. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan B.B.A. ve Y.Ş., ifadelerinde dizüstü bilgisayarı çaldıklarını, format attırdıktan sonra sattıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen suça sürüklenmiş 2 çocuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede suça sürüklenen çocukların okula ait dizüstü bilgisayarı çaldığının kesin olması nedeniyle 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçunu işledikleri için cezalandırılmaları talep edildi. Suça sürüklenen çocukların 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı dava, Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri

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