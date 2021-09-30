Okuldan çıkan öğrenciye otomobil çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Okuldan çıkan öğrenciye otomobil çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Okuldan çıkan öğrenciye otomobil çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, okuldan çıkarak eve gitmek için yolun karşı tarafından geçmek isteyen öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, okuldan çıkarak eve gitmek için yolun karşı tarafından geçmek isteyen öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Fuat Sezgin Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Yaren Esin, okul çıkışı evine gitmek isterken 3.Çevre Yolu üzerinden yolun karşı tarafına geçtiği esnada İbrahim A., idaresindeki 06 ZPP84 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Yaren Esin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Okuldan çıkan öğrenciye otomobil çarptı: 1 yaralı

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