Okuldan bilgisayarları çalan 2 kişi tutuklandı

Karabük'te anaokuluna girerek 7 bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan 3 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te Nene Hatun Ana Okulunda meydana gelen hırsızlık olayında 7 adet dizüstü bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince anaokulunda yapılan incelemeler, çevrede yapılan araştırmalar ve kamera kayıtları neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan D.K.'nin evinde yapılan incelemelerde okuldan çalınan bilgisayar ve güvenlik kamera kayıt cihazı bulunarak muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şahıslardan D.K ve M.K isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi kapalı cezaevine gönderildi. S.H isimli şahıs ise Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

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