Okuldan bilgisayar ve tablet çalan 2 zanlı tutuklandı
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Okuldan bilgisayar ve tablet çalan 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de okuldan dizüstü bilgisayar ve tablet çalan 2 şüpheli tutuklandı.

25.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:36
Okuldan bilgisayar ve tablet çalan 2 zanlı tutuklandı

'de okuldan dizüstü bilgisayar ve tablet çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erkilet Genaral Emir Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki General Emir Ortaokulundan 4 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde kimlikleri belirlenen Sefa Y. (22) ve Kadir O. (20) kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Okuldan bilgisayar ve tablet çalan 2 zanlı tutuklandı
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