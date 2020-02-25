Okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklama
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Okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ'de, General Emir Ortaokulu'ndan 4 dizüstü, 1 de tablet bilgisayar çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

25.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:41
Okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ'de, General Emir Ortaokulu'ndan 4 dizüstü, 1 de tablet bilgisayar çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Kocasinan'da bulunan General Emir Ortaokulu'nda, cuma günü 4 dizüstü, 1 de tablet bilgisayar çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Sefa Y. (22) ve Kadir A.'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, Sefa Y. ile Kadir A.'yı kaldıkları evde yakalayarak gözaltına alırken, çalınan dizüstü ve tablet bilgisayarları da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

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