Okuldan bilgisayar çalan şüpheliler yakalandı

07.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:42

Bahçelievler'de bir ilkokuldan 12 dizüstü bilgisayar çaldıkları öne sürülen yaşı küçük 3 şüpheli yakalandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül 23.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir ilkokuldan 12 dizüstü bilgisayar çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Okuldaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaşı küçük 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, yaptığı çalışmanın ardından B.A, D.B. ve C.B'yi yakaladı.

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında Bahçelievler'de 3 ayrı okulda meydana gelen hırsızlık olaylarının faili oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA