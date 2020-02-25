Okuldan bilgisayar çalan hırsızlar tutuklandı

25.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:12

Kayseri'de girdikleri bir okuldan 4 adet laptop ve bir adet tablet bilgisayar çalan iki hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan General Emir Ortaokulu'na gece giren hırsızlar 4 laptop ve bir tablet bilgisayar çaldı. Okul yönetiminin ihbarı sonrasında olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.



Yapılan çalışmalarda 22 yaşındaki S.Y. ile 20 yaşındaki K.A. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA