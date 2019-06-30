Okuldan bilgisayar çalan hırsız kamerada

Adana'da özel bir okulun binasına girip üç bilgisayar ile monitörlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı, arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da bir okul binasından 3 bilgisayar ve monitörü çaldıktan sonra gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi'ndeki özel bir okulun müdürü Mehmet Besleme, görevliden okulda hırsızlık olayını öğrendi. Okula gittiğinde zemin katta bulunan mutfak penceresinin açık olduğunu gören Mehmet B, müdür ve müdür yardımcılarına ait odaları tek tek incelediğinde toplam 3 adet bilgisayar ve monitörün çalındığını tespit etti. Okul müdürü durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, okulda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde olayı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit etti. Görüntülerde gece saatlerinde okula gelen bir şahsın bilgisayarları ve monitörlerini alarak okul dışına çıkardığı, diğer şahsın da elektrikli bisikletle geldiği anlaşıldı. İki şahsın, çaldıkları bilgisayar ve monitörleri elektrikli bisiklete yükleyerek, olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Polis yaptığı çalışmada, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Uğur E. olduğunu tespit etti. Aynı gün öğle saatlerinde göz altına alınan Uğur E'nin, emniyetteki ifadesinde hırsızlık olayını tek başına gerçekleştirdiğini, o sırada olay yerinden geçen Necip Y.'nin hırsızlıktan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren Uğur E. tutuklanırken, Necip Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA