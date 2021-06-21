Okuldan ayrılan öğretmenler unutulmadı
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Okuldan ayrılan öğretmenler unutulmadı

Okuldan ayrılan öğretmenler unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Cengiz Topel Ortaokulu'ndan çeşitli nedenlerle okuldan ayrılan öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık tarafından plaket verildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Cengiz Topel Ortaokulu'ndan çeşitli nedenlerle okuldan ayrılan öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık tarafından plaket verildi.

Eş durumu, askerlik gibi nedenlerden dolayı bir sonraki eğitim öğretim yılında görev alamayacak olan öğretmenlere, özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür eden Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, öğretmenlere yeni görev yerlerinde başarı dileklerinde bulunarak plaket takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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