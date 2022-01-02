Okuldan 5 ton 675 kilo kömür çalan 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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Okuldan 5 ton 675 kilo kömür çalan 8 şüpheli yakalandı

Okuldan 5 ton 675 kilo kömür çalan 8 şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın Tuşba ilçesinde, bir okuldan 5 ton 675 kilogram kömür çaldıkları suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

TUŞBA, VAN (DHA) - VAN'ın Tuşba ilçesinde, bir okuldan 5 ton 675 kilogram kömür çaldıkları suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmada Tuşba ilçesindeki bir okuldan çalınan 5 ton 675 kilogram kömürle ilgili şüphelilerin kimlikleri mobese kameraları incelenip tespit edildi. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, ele geçirilen kömür ise okul yetkililerine teslim edildi.


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Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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