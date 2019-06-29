Okuldaki stresi katı sanatıyla atıyorlar

Ankara'da, Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meslek dersi öğretmeni olan Ayşe Urkaya, 9 yıl önce öğrendiği katı sanatını okuldaki diğer öğretmen ve öğrencilere öğretiyor.

İslami Sanatlar Kültür Merkezi'nde 9 yıl önce katı sanatıyla tanışan Urkaya, iş stresinden uzaklaşmak için başladığı bu sanatta samanla pek çok eser ortaya koydu.

Okuldaki öğretmen arkadaşları ve istekli öğrencilere de bunu öğretmeye başlayan Urkaya, okulda adeta sanat atölyesi oluşturdu.

Urkaya, boş zamanlarında ve mesai saatleri dışında gönüllü olarak katı sanatını isteklilere öğretmeye çalışıyor.

"Katı sanatı adeta bir terapi"

Urkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıllık mücadelenin ardından neredeyse okuldaki tüm öğretmen ve öğrencileri katı sanatıyla tanıştırdığını söyledi.

Hem iş stresinden uzaklaşmak hem de el becerisini artırmak için katı sanatının sağlıkçılara çok faydalı olduğunu dile getiren Urkaya, "Bu sanat bana birçok özellik kattı. Katı, sabır ve emek isteyen bir sanat. Başladığınız bir eser birkaç günde bitecek bir iş değil. O nedenle bu sanat sabrı öğretiyor." dedi.

Katı sanatı sayesinde büyük dostluklar oluşmaya başladığını anlatan Urkaya, şunları kaydetti:

"Okul müdürümüzün desteğiyle öğretmenlerimize ve öğrencilerimize gönüllü ders veriyorum. Ömrüm yettikçe bu sanatı öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğim. Katı sanatını tüm sağlık sektöründe çalışanların yapması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli insanlarla iç içe olunca bir süre sonra ister istemez geriliyorsunuz. Hastanede olan insanlar sürekli dert dinlediği için bir süre sonra psikolojileri bozuluyor. Sanatla uğraştıkları zaman rahatlayacaklar. Katı sanatı adeta bir terapi gibi gelecektir."

Okul müdürü İsmail Yıldız da kursu başta pansiyondaki öğrenciler için düşündüklerini dile getirerek, "Çocuklar çalışmaya başlayınca öğretmenlerimiz de heveslendi. Sonra 'Sağlıkta sanat' ismiyle devam ettirdik. Her gün kalabalık bir kitle okulda sanatla uğraşıyor. Etkileşimin iyi anlamda değiştiğini sevinerek gördük." diye konuştu.

Öğrencilerden Sümeyye Acıelma da stres atmak için sanatla uğraşmanın kendisine çok iyi geldiğini vurgulayarak, "Sinirlendiğimde ya da sınav haftası olduğunda iyi geliyor. Mutlu olduğumu hissediyorum yaptıkça." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerden Şafak Ayyıldız ise vakitlerinin sanata uygun olmadığını düşünürken katı sanatı ile tanıştıklarını aktararak, "Okulu sanat merkezi haline getirdik. Okulumuz hem sağlık hem de sanat merkezi oldu. Bu sanat sayesinde boş zamanlarımızda öğretmen arkadaşlarımızla bir arada oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA