Okuldaki hırsızlık anı kamerada
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Okuldaki hırsızlık anı kamerada

Okuldaki hırsızlık anı kamerada
10.05.2020 23:42 | Son Güncelleme: 10.05.2020 23:43

Okuldaki hırsızlık anı kamerada Gaziantep'te okulların kapalı olmasını fırsat bilen hırsızların dizüstü bilgisayarı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Okuldaki hırsızlık anı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te okulların kapalı olmasını fırsat bilen hırsızların dizüstü bilgisayarı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Şahinbey İlçesi Tekstilkent Mahallesinde bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 hırsız kapalı olan okula girerek öğretmenler odasında bulunan bir dizüstü bilgisayarı çaldı. Girdikleri okulun koridorlarında dolaşan hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti.

Güvenlik kamerasından kimlikleri tespit edildi

Hırsızlık olayının anlaşılmasıyla ihbar üzerine okula gelen polisler yaptıkları çalışma sonucu 2 hırsızın kimliklerini belirledi. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2 hırsız yakalanarak çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okuldaki hırsızlık anı kamerada

Kaynak: İHA

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