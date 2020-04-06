Okulda yüz koruyucu siperlik maske üretiyorlar Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, öğretmenler sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretiyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, öğretmenler sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretiyor. Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmenler 3D yazıcılar yardımıyla siperli maske üretimi çalışmalarını sürdürüyor. Üretimi tamamlanan bir grup maske, Bozüyük Devlet Hastanesi personeline dağıtılmak üzere Başhekim yardımcısı Feza Özdemir'e teslim edildi. Okul müdürü Yusuf Özcan, maskelerin yapımında kullanılan siper tutucuların okulda bulunan 3D yazıcılarda standartlara uygun olarak üretildiğini belirterek, "Okulumuz idareci ve öğretmenleri tarafından montajı yapıldı. Okulumuzda günlük yaklaşık 18 adet maske üretiliyor. 3D yazıcımız 24 saat çalışmaktadır. Yapılan maskelerin masrafları okul tarafından karşılanmıştır. Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum." diye konuştu. Kaynak: AA