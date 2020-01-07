Okulda yangın paniği
Haberler » 3. Sayfa » Okulda yangın paniği - Haberler

Okulda yangın paniği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Göksun Meslek Yüksekokulu'nun çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

07.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:35
Okulda yangın paniği

Kahramanmaraş (KSÜ) Meslek Yüksekokulu'nun çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.


Alınan bilgiye göre, rüzgar nedeniyle Göksun Meslek Yüksekokulu binasında bacanın çatıya düşmesi sonucu yangın çıktı. Çatıdaki dumanın fark edilmesi üzerine okuldaki yaklaşık 400 öğrenci tahliye edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.


Okulun çatısında maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler