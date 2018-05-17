Okulda Terör Propagandasına Hapis

Adana'da bir lisenin resim dersinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları çizdiği iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ö.A. (16) katılmadı. Sanığın avukatı ve tanık öğretmen duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen resim öğretmeni tanık E.B, okulda öğrencilerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı konu alan resim çizmelerini istediğini belirterek Ö.A'nın ise defterine terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları çizdiğini iddia etti.

Neden böyle bir şey yaptığını Ö.A'ya sorduğunda "Siz benden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını konu alan resim çizmemi istediniz. Ben de kendi bayrağımızı çizdim." diye yanıt aldığını ileri süren öğretmen E.B, bu durumu okul müdürüne bildirdiğini belirtti.

Ö.A'nın avukatı ise tanık beyanlarını kabul etmediklerini belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanık Ö.A'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanığı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.