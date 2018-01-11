Okulda Taciz ve Olay Çıkarmaya 3 Gözaltı

Samsun'da bir liseye giderek burada kız öğrencilere sözlü tacizde bulunup olay çıkartıkları iddia edilen 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'tasdikname alacağız' diyerek okula giden E.K.A.(23) ve E.G.(23) adlı gençlerin, okulun içinde dolaşırken, merdivende karşılaştıkları kız öğrencilere sözlü tacizde bulundukları iddia edildi. Söz konusu gençlerin olaya müdahale eden erkek öğrenciler tartıştıkları ve aralarında arbede yaşandığı ileri sürüldü. E.T.A. ve E.G. daha sonra okuldan ayrılıp yanlarında arkadaşları T.M.(23) ile geri döndüler. E.K.A.'nın elinde 'pala' tabir edilen kesici alet ile T.M. ve E.G.'nin elinde tahta parçası ile okul bahçesinde tehditler savurdular. Okul binasına girmek isteyen 3 kişiye öğretmenler müdahale etti. Çıkan arbedede okulun güvenlik görevlisi pala ile elinden hafif şekilde yaralandı. Tehdit ve hakaretler savurdukları iddia edilen E.K.A., E.G. ve T.M., şikayet üzerine İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi, "kasten yaralama, hakaret ve tehdit, cinsel taciz, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN