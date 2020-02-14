Okulda Suriyeli öğrenciye taciz soruşturmasında memur görevden alındı

14.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:10

İSTANBUL'da kendisini okulun müdür yardımcısı olarak tanıtarak Suriyeli S.H. (12) adlı kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S'nin işine son verilirken, okulda istihdamına ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ilkokulda sözleşmeli memur olarak görev yapan İsmail S., geçen 7 Şubat'ta 4'üncü sınıf öğrencisi Suriye uyruklu S.H.'ye, kendisini okulun müdür yardımcısı olarak tanıtarak tacizde bulundu. İsmail S.'nin, "Sana kitap vereceğim, bütün Suriyelilere verilecek ancak ilk sana vereceğim" diyerek S.H.'yi okulun deposuna götürüp taciz ettiği ileri sürüldü.

S.H.'nin durumu anlattığı annesi R.D'nin şikayeti üzerine hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 'nce başlatılan idari soruşturma kapsamında sözleşmeli memur İsmail S'nin okuldaki işine son verilirken, okulda istihdamına ilişkin de idari soruşturma açıldı.

Kaynak: DHA