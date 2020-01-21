Okulda sosyal market açtılar

21.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:15

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Sart Mahmut Ortaokulu'nda, yardıma muhtaç kişiler için okul bünyesine 'Sosyal Market' açıldı. İhtiyaç sahipleri, 'Sosyal Market'ten gıdadan giyeceğe kadar pek çok ürünü ücretsiz olarak alabiliyor.

Yoğun olarak göç alan Sart Mahallesi'ndeki Sart Mahmut Ortaokulu'nda sosyal sorumluluk kapsamında 'Giymiyorsak Giydirelim, Yiyorsak Yedirelim' sloganı ile 3 hafta önce sosyal market oluşturuldu. Öğrenciler ve veliler, evlerindeki kullanmadıkları kıyafetleri, ihtiyaç fazlası gıda ürünlerini, kırtasiye ürünlerini, ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerle paylaşmak için sosyal markete bağışladı. Sosyal Market'e, ihtiyaç sahipleri kısa sürede ilgi göstermeye başladı.Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba, Sosyal Market Projesi'nin ortaya çıkış hikayesini, "2 yıldır okulumuzda 'Paylaşsana Projesi' yürütüyoruz. Bu proje daha çok kuru gıda üzerineydi. Bu yıl okulumuzda kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencilerimiz ve temsilci öğretmenimizin talebi üzerine ihtiyaca istinaden okulumuzda bir sosyal market oluşturmayı düşündük. Çünkü bu yönde çok talep geliyordu. Burası göç alan bir bölge. Başka yerde tutunamayan ailelerin çok olduğu bir yer. Bunu gördüğümüz için burada bir market oluşturup, ihtiyacı karşılamak istedik. Bunun için kuru gıdadan kıyafette, kırtasiye malzemesinden ayakkabıya kadar birçok alanda ürünleri okulumuzdaki bir odada topluyoruz. Burada amacımız aynı zamanda evlerimizdeki az kullanılmış olsun, temiz düzgün kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerinin de değerlendirilmesi sağlamak" dedi.Kaba, bugüne kadar Sosyal Market'ten 10 ailenin faydalandığını söyledi.'OKULLAR GÜVEN İNŞA EDEN KURUMLARDIR'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Sorumlusu İngilizce Öğretmeni Aylin Gezdir, "Okulların eğitim öğretim yuvası olması dışında toplumu birbirine bağlayan güven inşa eden ve sosyal sorumlulukları olan bir kurum olması nedeniyle, Sosyal market projemiz içinde kollarımızı sıvadık. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve kurum öğretmenlerimizin desteği ile marketimizdeki tüm ürünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak sunuyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın birlik beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek" dedi.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Öğrenci Temsilcisi Sezen Mut ise "Kulüp olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyoruz. Birilerine faydamız dokunuyorsa ne mutlu sizlere" dedi.

Sosyal Market'ten ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanı sıra muhtarlıklar tarafından yönlendirilen yardıma muhtaç kişiler de yararlanabiliyor.

Kaynak: DHA