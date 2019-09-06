Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti

06.09.2019 10:20

İzmir'in Buca ilçesindeki bir lisede temizlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki H.A, okul müdürü E.K. (45) tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Genç kadın, müdürün kendisini öğretmenler odasına çağırıp öptüğünü öne sürdü.

NÖBETÇİ PERSONEL OLARAK OKULDA KALIYORDU

Yeniasır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, şikayet üzerine okul müdürü E.K. hakkında soruşturma başlatılırken, mağdur H.A'nın işine son verildi. İfadesinde olay günü nöbetçi personel olarak okulda kaldığını belirten H.A., müdür H.K'nın okulda kimsenin kalmadığından emin olduktan sonra kendisini öğretmenler odasına çağırdığını iddia etti.

"BİR ANDA BANA SARILDI VE ÖPTÜ"

H.A, "Öğretmenler odasına girdiğimizde eliyle yanağımı okşayıp, bir anda bana sarıldı ve öptü. Şaşkınlık ve korkuyla kendisini iterek, kollarından kurtuldum. O da dengesini kaybedip geri gitti" dedi.

KENDİNİ BAHÇEYE ATTI

Hemen öğretmenler okulun bahçesine çıktığını ve tekrar okula girmeye cesaret edemediğini söyleyen H.A, okul müdürünün de 1-2 dakika sonra okulun arka bahçesindeki kapıdan çıktıktan sonra arabasına binip uzaklaştığını anlattı.

TELEFONLA ARAYIP ÖZÜR DİLEMİŞ

E.K'nın olaydan sonra kendisini cep telefonundan arayıp özür dilediğini de aktaran H.A., şikayetçi oldu. Genç kadının olaydan sonra okuldaki işine son verildiği belirtilirken, iddiaları reddeden okul müdürü E.K. hakkında da soruşturma başlatıldı.