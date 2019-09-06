Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti

Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti

İzmir'de bir lisede temizlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki kadın, okulda kimsenin olmadığı sırada kendisini öğretmenler odasına çağıran müdür tarafından taciz edildi.

06.09.2019 10:20
Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti

İzmir'in Buca ilçesindeki bir lisede temizlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki H.A, okul müdürü E.K. (45) tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Genç kadın, müdürün kendisini öğretmenler odasına çağırıp öptüğünü öne sürdü.

NÖBETÇİ PERSONEL OLARAK OKULDA KALIYORDU

Yeniasır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, şikayet üzerine okul müdürü E.K. hakkında soruşturma başlatılırken, mağdur H.A'nın işine son verildi. İfadesinde olay günü nöbetçi personel olarak okulda kaldığını belirten H.A., müdür H.K'nın okulda kimsenin kalmadığından emin olduktan sonra kendisini öğretmenler odasına çağırdığını iddia etti.

"BİR ANDA BANA SARILDI VE ÖPTÜ"

H.A, "Öğretmenler odasına girdiğimizde eliyle yanağımı okşayıp, bir anda bana sarıldı ve öptü. Şaşkınlık ve korkuyla kendisini iterek, kollarından kurtuldum. O da dengesini kaybedip geri gitti" dedi.

KENDİNİ BAHÇEYE ATTI

Hemen öğretmenler okulun bahçesine çıktığını ve tekrar okula girmeye cesaret edemediğini söyleyen H.A, okul müdürünün de 1-2 dakika sonra okulun arka bahçesindeki kapıdan çıktıktan sonra arabasına binip uzaklaştığını anlattı.

TELEFONLA ARAYIP ÖZÜR DİLEMİŞ

E.K'nın olaydan sonra kendisini cep telefonundan arayıp özür dilediğini de aktaran H.A., şikayetçi oldu. Genç kadının olaydan sonra okuldaki işine son verildiği belirtilirken, iddiaları reddeden okul müdürü E.K. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti
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YORUMLAR (10)

  • HULK:
    başa bir ile tayin verirler. müdüre birsey olmazda kadın taciz edildiği ile kalır. adalet ?
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  • İDEAL:
    samet bir gün sanada bir kalite kontrol yapıp mührü basarlarsa sende anlarsın kontrolü kaliteyi. namusu ile çalışan insanları taciz eden eğitimli veya cahil adam değildir.
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  • DOKTOR:
    BUNUNLA BAĞLANTILI DEĞİL AMA iŞ-KUR DAN GELENLERİN ÇOĞU HASTA VE YAŞLI. BİR BÖLÜMÜDE BİR SİGORTASI OLSUN DİYE GÖNDERİLMİŞ PSİKOLOJİK RAHATSIZ. DİĞER YANDAN CEZAEVİNE GİRMEMEK İÇİN TOPLUM YARARINA GÖNDERİLEN SUÇLULAR VAR. KAMU KURUMLARI GÜVENLİ BİR YER OLMAKTAN ÇIKTI. TÜM MEMURLAR BU DURUMDAN RAHATSIZ.
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  • MERVE:
    GERİZEKALI ÖNCE TACİZ VAR SONRA ÇIKARILMIŞ KADIN DAHA ORDA NASIL ÇALIŞSIN SORUŞTURMA SÜRERKEN O ADAMLA AYNI ORTAMDA NASIL BULUNSUN ZEKASIZ
    3 Yayından Kaldır
  • ADLT:
    Önğne geleni kamu kurum kuruluşlarına bazıları için geçerli torpille alırsan olacağımbu torpili olmayanlar napacak derler ki çalışana iş var eşlek oldunmu az paraya çalıştırırlar onlar yukarda ya bşz aşapıda onların pisliğini temşzliyelim muhabbeti
    Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
  • BERKAN:
    TEMİZLİKÇİNİN ARKASI BOŞ KİŞTEN KOVMUŞLAR AMA MÜDÜR YARIN BAŞKA OKULA TAYİN EDİLİR. İLAHİ ADALET BU İŞTE
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