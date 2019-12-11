Okulda rahatsızlanarak hayatını kaybeden ilkokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi
Ankara'da bir okulda rahatsızlanarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da bir okulda rahatsızlanarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, son yolculuğuna uğurlandı.
Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda dün şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camisi'nde öğleyin cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazı öncesinde baba Faruk ve anne Şükran Köksal taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti.
Baba Köksal ile Mert Yağız'ın dedesi, tabuta sarılarak ağladı. Bu sırada fenalaşarak bayılan küçük çocuğun dedesine sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Çocuğun cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mert Yağız Köksal'ın Meyra isminde 3 yaşında bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi.
Cenaze namazına Köksal'ın yakınlarının eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.
Köksal'ın ölüm nedeni
Mert Yağız Köksal, dün sabah okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Öğrencinin cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Mert Yağız Köksal'ın, okul kantininden aldığı, içinde sıvı çikolata bulunan oyuncak şırınga şeklindeki ambalajın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Köksal'ın kesin ölüm nedeni, otopsi raporu tamamlandığında açıklanacak.