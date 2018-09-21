Okulda Portatif Kale Direği Devrildi: 1 Öğrenci Yaralandı

Samsun'da bir okulda meydana gelen olayda, portatif kale direğinin üzerine çıkan öğrenci direğin devrilmesi sonucu yaralandı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Kalkancı İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokul 4. sınıf öğrencisi Ö.Ç.(9), okulun bahçesinde oyun oynarken minyatür portatif kale direğinin üzerine çıkmak istedi. Bu sırada devrilen direkle birlikte düşen Ö.Ç. yaralanarak hastanelik oldu. 112 Acil ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, acil servisteki tedavisinin ardından evine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN