Okulda Öğretmene Şiddet: 1 Gözaltı

TUZLA'da bir öğrenci velisi, kadın öğretmene tokat attı. Mobil Okul Timi tarafından gözaltına alınan veli, polis merkezine teslim edildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. Okul öğretmenlerinden Ş.A, daha önce uyarmasına rağmen okula makyajlı gelen öğrencisinin disiplinsiz davranışlarını okul aile birliğine bildirdi. Bunun üzerine okul aile birliği öğrencinin velisini okula çağırdı. Öğrenci ise abisine durumu anlattı ve okula gitmesini istedi. Bunun üzerine öğrencinin abisi Ferhat O. okula geldi. Okulun merdivenlerinde öğretmenle karşılaşan abi, öğretmeni darp etti. Olay sonrası okul çevresinde bulunan Mobil Okul Timi kısa sürede gelerek öğrencinin abisini gözaltına aldı. Darp edilen Biyoloji öğretmeni Ş.A olay sonrası hastaneden darp raporu aldı. Ş.A 10 günlük iş göremez raporunu okul yönetimine iletti ve saldırgandan şikayetçi olduğunu beyan etti. Yaşanan olay sonrası Tuzla Kaymakamı Ali Akça şunları söyledi:

Hoca hanıma yönelik olan şiddet haberini aldık. Bundan da çok üzüldüğümüzü ifade etmek istiyorum. Şiddet hangi meslek grubuna olursa olsun kabul edilecek bir şey değil. Öğretmenimizin yanında olduğumuzu hissettirmek için de buradayız. Öğretmenimizle beraberiz. Öğretmenimize yönelik olan bu şiddeti bir kez daha kınıyorum. O şiddeti uygulayan zaten güvenlik güçlerimiz tarafından alındı. Kendisiyle alakalı hukuki işlemler yapılacaktır. Ondan yana kimsenin kuşkusu olmasın.

Şüpheli Ferhat O. polis merkezinde alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek. - İstanbul