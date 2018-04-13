Okulda Öğrendikleri İngilizcenin Pratiğini Kapalıçarşı'da Yapacaklar

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Okul Her Yerdir' projesini hayata geçirdi. Proje sayesinde Fatih Büyük Reşat Paşa Ortaokulu öğrencileri, okulda öğrendikleri İngilizceyi Kapalıçarşı'da turistlerle konuşarak pratik yapmış olacaklar.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Okul Her Yerdir' projesini hayata geçirdi. Fatih Büyük Reşat Paşa Ortaokulu öğrencileri, hem okulda öğrendikleri İngilizceyi Kapalıçarşı'da turistlerle konuşarak pratik yapmış olacaklar hem de Kapalıçarşı'ya gelen turistlere İstanbul ve Kapalıçarşı hakkında bilgi verme imkanı bulacaklar. 'Okul Her Yerdir' sosyal sorumluluk projesinin tanıtımına İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Fatih Kurtulmuş, "Kapalıçarşı Yönetim Kurulu olarak eğitim projelerini desteklemek amacıyla Kapalıçarşı'ya en yakın olan Büyük Reşat Paşa Ortaokulu ile bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşmeye göre, 7'nci sınıftaki öğrencilere haftada bir kere İngilizce pratiği yapmak üzere turistlerle görüşmek üzere davet ettik. Aşağı yukarı 3-4 haftadır öğrenciler buraya geliyor, tişörtlerini giyiyorlar, 5'li gruplar halinde Kapalıçarşı'nın ana caddesi Kalpakçıklar Caddesi'nde 'Okul Her Yerdir' ve İngilizce 'Benimle Konuşun' yazılı tişörtleriyle turistlerle birebir görüşmeler yapıyorlar. Kendilerine ilgi gösteren turistlere, Kapalıçarşı hakkında bilgi veriyor. Projemiz devam edecek. Amacımız; eğitime destek vermek, bu öğrencilerin sosyalleşmeleri sağlamak, İngilizce pratik yapmaları sağlamak ve turistlerin bilgi sahibi olmaları sağlamak. Karşılıklı herkesin istifade edeceği bir proje. Bunu destekliyoruz ve buna benzer başka eğitim projelerimiz var. İnşallah bunları da gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Büyük Reşat Paşa Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencilerden, İngilizceyi seçmeli ders olarak tercih eden 30 öğrenci için faaliyetlerini güvenli şekilde yürütebileceği, dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından biri ve en fazla ziyaret edilen turisttik mekan olması sebebiyle projenin uygulama alanı olarak Kapalıçarşı seçildiği bildirildi. Öğrenciler, çarşı yönetiminin uygun gördüğü yerlerde turistlerle İngilizce iletişim kuracakları ve projenin uygulayıcısı olan öğrenciler tarafından katılımcılara Kapalıçarşı'yı simgeleyen küçük hediyelerin verileceği belirtildi. - İSTANBUL