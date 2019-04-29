Okulda Kurulan Laboratuvar ve Müzik Atölyesinin Açılışı Yapıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinde Gazi Yatılı Ortakulunda kurulan fen laboratuvarı ve müzik atölyesinin açılışı yapıldı.

Laboratuvar ve müzik atölyesinin açılışını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, okul müdürü Rıdvan Akyol ve fen bilimleri ve müzik öğretmeninin çalışmalarıyla okula kazandırılan bu çalışmaların açılışını yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Çocukların her gün değişen ve gelişen teknolojiye karşı hazırlıklı olması gerektiğini, gelişen teknolojiyle iç içe mesleklere sahip olacakları bir geleceğin kendilerini beklediğini aktaran Çiftçi, "Çocukların teknolojiyle tüketen tarafta değil üreten tarafta olmasını istiyoruz. Burada emeği geçen okul idaresi ve bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Okul müdürü Akyol da, laboratuvarın 30 öğrenci kapasitesine sahip olduğunu anlatarak, fen bilimleri kapsamında tüm deneylerin yapılmasına uygun doküman ve alt yapının da bulunduğunu aktardı.

Müzik atölyesinin 30 öğrenci kapasitesine sahip olduğunu aktaran Akyol, "Öğrencilerin eğitim seviyelerinin artmasında yaşayarak öğrenme ortamının sağlanması önemli. Bundan dolayı okulumuz müzik ve fen bilimleri öğretmenleriyle bu ortamı sağladık." diye konuştu.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Baysal, Belediye Meclis Üyesi Ömer Yıldız, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Vekili Faik Aykaç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA