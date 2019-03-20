Okulda Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi olan Altınova'daki Atatürk İlkokulu'nun sevilen sınıf öğretmenlerinden Fatih Ormancı, okulda geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde son derece sağlıklı olarak sınıfta öğrencilerine ders veren başarılı öğretmen Fatih Ormancı, son ders bitiş zilinin çalmasının ardından, okulda yapılan öğretmenler toplantısına katıldı. Toplantıda aniden oturduğu sandaliyeye yığılıp kalan 46 yaşında, evli ve 3 çocuk babası Ormancı, okul bahçesine gelen bir 112 ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ormancı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

15 yıldan bu yana Atatürk İlkokulu'nda görev yaptığı öğrenilen Fatih Ormancı'nın ani ölümü, okul yönetimi başta olmak üzere mesai arkadaşları olan öğretmenler ve ilçedeki tüm eğitim camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, olayı duyar duymaz Fatih Ormancı'nın evine giderek, aynı okulda öğretmen olan eşi Müge Ormancı'ya başsağlığı diledi. Fatih Ormancı'nın ailesinin yaşadığı İzmir'e bağlı Dikili ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA