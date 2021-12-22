Okulda hastanelik eden dayak

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de özel bir lisede 17 yaşındaki Demir D.'nin, bir üst sınıfta okuyan öğrenci grubu tarafından dövülerek hastanelik edildi. Demir D., "Üst sınıfta okuyan öğrenciler beni yumruklarken olduğum yerde bilinç kaybı yaşadım" dedi. Abla İznur D. ise "Kardeşimin aldığı darbelerden dolayı beyinciğinde kanama oluştu" diye konuştu.

Olay, 16 Aralık Perşembe günü, Sarıyer'deki özel okulda meydana geldi. İddialara göre, 11'inci sınıf öğrencisi Demir D., teneffüste 12'nci sınıfta okuyan bir grup öğrenci tarafından darbedildi. Çevrede bulunan diğer öğrenciler müdahale ederek ayırırken, 17 yaşındaki Demir D. aldığı darbelerden dolayı hastanelik oldu. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Demir D., olayı anlattı.

"ONLAR BENİ YUMRUKLARKEN OLDUĞUM YERDE BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM"

"OLAY YAŞANIRKEN HİÇBİR ÖĞRETMEN YA DA YETKİLİ OLAYI DURDURMAMIŞ"

"BİZ BU ACIYI YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"