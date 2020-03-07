Okulda deprem tatbikatı yapıldı

07.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:33

7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Bahçeşehir Koleji Okulu'nda temel afet bilincinin geliştirilmesi amacıyla teorik eğitim ve uygulamalı deprem tatbikatı düzenlendi.



1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Düzce Bahçeşehir Kolejinde temel afet bilincinin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı deprem tatbikatı düzenlendi.



Etkinlikte, öğrencilere deprem anı ve sonrasında, dikkat edilmesi gerekenler konusunda eğitim verildi. Ardından ise uygulamalı deprem tatbikatı yapıldı. Okulda deprem alarmı verildi. Alarm üzerine, öğrenciler ilk olarak sıraların yanında cenin pozisyonu alırken depremin geçmesinin ardından ise kısa sürede başarılı bir şekilde tahliye edildi.



Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Tuğba Ayazşahin depremlerin sadece bir hafta ile hatırlanacak bir konu olmadığını belirtip, "Ülkemiz ve Düzce deprem kuşağında bulunuyor. Her an bir depremin olabileceği bilinciyle hareket ediyoruz. Amacımız, öğrencilerde temel afet bilincinin geliştirilmesidir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA