Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
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Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

05.03.2021 18:18 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:23
Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Sivas'ta Deprem Haftası nedeniyle okulda düzenlenen Deprem ve Acil Durumlar Tahliye Tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sivas'ta Deprem Haftası nedeniyle okulda düzenlenen Deprem ve Acil Durumlar Tahliye Tatbikatı gerçeğini aratmadı. 238 personelin katıldığı tatbikat nefesleri kesti.

Sivas'ta 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Sivas Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından tatbikat düzenlendi. Programa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sivas İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekiplerinden oluşan yaklaşık 238 personel katıldı. AFAD, İtfaiye, Emniyet, Kızılay, 112 Acil Sağlık ekipleri ve arama-kurtarma gönüllülerinin desteğiyle düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, Deliler fayı Tecer hattında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde organize sanayi bölgesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de hasar aldı. Hasar alan okula çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı kurtarılan depremzedeler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı. Öte yandan sınıflarda mahsur kalan ve araç içinde sıkışan yararlılarda ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Nefes kesen tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikatta konuşan Vali Salih Ayhan, "Bu işin toplumsal ve milli bir ödev olduğunu unutmamalıyız ve bu tür afetlere musibetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tatbikatlarımız, ön hazırlıklarımız inşallah devam edecek. Ben bu surece katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Okulda deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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