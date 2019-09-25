Okulda başarıyı getiren ders çalışma alışkanlıkları

25.09.2019 10:00

Okulda öğrenilenlerin pekiştirilmesi, öğrenme sürecinin evde de devam etmesi için önem taşıyor. Uzman Klinik Psikolog Büşra Aparan Akın, başarıyı etkileyen faktörleri ve ailelere düşen görevleri anlattı.

Çocukların okul başarılarını etkileyen birçok faktör olduğunu belirten Doğa Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı, Uzman Klinik Psikolog Büşra Aparan Akın, özellikle küçük yaşlardaki; çocukların sadece okulda değil, evde ve günlük hayatta da sorumluluk sahibi olmasının; başarıyı etkileyen önemli bir değişken olduğunu kaydetti. Ebeveynlere önemli uyarılarda bulunan Akın, "Çocuğunuzun okulda arkadaşlarıyla uyumlu, mutlu, derslerinde başarılı, öğrenmekten keyif alan ve sorumluluklarını yerine getiren bir çocuk olmasını istiyorsanız, okulda ve ev ortamında öğrenme sürecinin desteklenmesi için başarıyı etkileyen birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerektiğini unutmamalısınız" dedi.

"SORUMLULUK ALMASINA İZİN VERİN"

Ailelerin öğrenme sürecinde önemli rol oynadığını ifade eden Akın, "Aileler, çocuklarının küçük yaşlardan itibaren bireysel olarak eylemlerde bulunmasına ve sorumluluk almasına fırsat vermelidir. Yatağını ve odasını toplaması, yemek masasının hazırlamasında görev alması gibi yaşam alanlarında başlayan küçük sorumluluklar; okul yaşamına zorlanmadan adapte olmasını ve daha olumlu yaklaşmasına yardımcı olur" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞMA ORTAMI DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİYOR"

Akın, uygun çalışma ortamının yaş gruplarına göre değişkenlik gösterdiğini belirterek, "Uygun çalışma alanı, verimli bir ders çalışma süreci için gereklidir. Küçük yaş gruplarında masa başında çalışmak yeterlidir. Ortaokul yıllarından itibaren artık çocuklar kendi tercihleri ve öğrenme stilleri doğrultusunda ders çalışma alışkanlıkları oluşturabilir. Çocuk büyüdükçe, çalışma ortamı da değişkenlik gösterebilir" diye konuştu. Lise yıllarında ve sınav hazırlık dönemlerinde ders çalışmanın, disiplin ve sorumluluk gerektirdiğini aktaran Akın, "Bu yaş grubu öğrencilerin dersler konusunda kendi eksiklerini fark etmesi, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyerek ilerleme sağlaması, gerektiğinde öğretmeninden yardım isteyebilmesi beklenir" dedi.

"ÇOCUK, DESTEĞE İHTİYAÇ DUYABİLİR"

Evdeki pekiştirme çalışmalarında küçük yaşlardaki çocukların desteğe ihtiyaç duyabileceğini söyleyen Akın, "Ailelerin çocuğu ile çalışma masasına oturmaması ve yalnız çalışmasına fırsat tanıması gerekiyor. Ancak yardıma ihtiyaç duyduğunda ailesine soru sorabileceği ve yardım isteyebileceği mesajı verilmelidir. Okulun ilk yıllarında ilk beş dakika yanına oturarak çocuğun çalışmaya başlamasına destek olunabilir" diye ifade etti. Akın, sözlerini, "Çalışmaya başlamadan önce pekiştirecin ve alıştırmanın içeriği üzerine konuşmak ve çocuğun kendi yanıtlarını değerlendirmek motive edici olabilir" diye sürdürdü.

"AMAÇ BİLDİKLERİNİ SINAMAK DEĞİLDİR"

Pekiştirme çalışmaları sırasında çocukların genellikle kendilerini daha güvende hissetmek için ailelerinin varlığına ihtiyaç duyduğunu belirten Akın, "Pekiştirme çalışmalarının, çocuğun bildiklerini sınamak değil, öğrendiklerini geliştirmek amacıyla yapıldığı unutulmamalıdır" ifadelerinde bulundu.

"ÖDÜL SİSTEMİ KURABİLİRSİNİZ"

Ders çalışma alışkanlığı kazanması için, eğer çocuk için motive edici bir yöntemse ödüllendirme sistemi kurulabileceğini söyleyen Akın, "Ödül sisteminin birkaç ay, çocuk alışkanlık kazanana kadar sürdürülmesi gerekir. Örneğin, bir puanlama sistemi ile çocuk puan toplayabilir ve bu puanlar bir hafta sonu etkinliğine dönüştürülebilir" şeklinde konuştu.

OKUL BAŞARISI İÇİN GEREKLİ KOŞUL

İlkokul yıllarında kitap okuma alışkanlığı kazanılmasının, okul başarısı için gerekli bir koşul olduğunu söyleyen Akın, "Okumaya, öğrenmeye, merak ettikleri konusunda bilgi edinmeye teşvik edilen çocuk için okul bir öğrenme serüveni olacaktır. Ders çalışmak sadece iyi notlar, puanlar almak ve kısa vadede okulda başarılı olmayı sağlarken; insanoğlunun dünya üzerindeki bilgi birikimini keşfetmek, toplumu ve dünyayı, evrensel kuralları öğrenmek, neyi öğrenmeyi sevdiğini, hangi problemleri çözmeyi istediğini bulmak ve bu doğrultuda bir gelecek tasarısı ve kariyer planı yapmak, uzun vadede okulu daha anlamlı kılacaktır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Sema Fison/İHA)

Kaynak: İHA