Okulda Ağlatan Doğum Günü

Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmeni Tarkan Güney'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Tarkan Güney'in konuşması sırasında görme engelli Yusuf'un "Üzülme öğretmenim ben varım" diyerek sarılması doğum gününe katılan herkesi ağlattı.

Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler ve idareciler Beden Eğitimi öğretmeni Tarkan Güney için sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı. Öğrenciler okulun yemekhanesinde öğretmenlerine olan sevgisini gösteren afişler hazırladı. Öğrenciler, Beden Eğitimi öğretmeni Tarkan Güney'i tezahüratlarla salona davet ettiler.

Tarkan Güney, "Ben bu okula geldiğimde basit şeylere kızmanın her şeyin boş olduğunu anladım. Ben gerçekten sevgiyi burada öğrendim. Bir insana karşılıksız sevgi olur derler ya işte bunu burada öğrendim. ve bu yüzden bu okulda olduğum için çok mutluyum" diyerek duygulandı. Tam bu sırada görme engelli Yusuf, "Üzülme öğretmenim ben varım" diyerek Tarkan Güney'e sarıldı. Hem Tarkan Güney hem de yemekhanede bulunan diğer öğretmenler bu durum karşısında gözyaşlarına boğuldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA