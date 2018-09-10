Okula Uyum Haftası Başladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Okuldan genel Koridorlardan genel Sınıflardaki öğrencilerden genel Velilerden genel Öğrencilerin duygularını aktarması Samsun'da yeni eğitim öğretim döneminde okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Okuldan genel
Koridorlardan genel
Sınıflardaki öğrencilerden genel
Velilerden genel
Öğrencilerin duygularını aktarması Samsun'da yeni eğitim öğretim döneminde okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı.