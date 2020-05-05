Okula telefon getiren öğrenciye atılan tokat pahalıya mal oldu
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Okula telefon getiren öğrenciye atılan tokat pahalıya mal oldu

Okula telefon getiren öğrenciye atılan tokat pahalıya mal oldu
05.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:35

Yargıtay; okula cep telefonu getiren liseli öğrenciye tokat atan öğretmene verilen beraat kararını bozdu.

Yargıtay; okula cep telefonu getiren liseli öğrenciye tokat atan öğretmene verilen beraat kararını bozdu. Yüksek Mahkeme; öğretmenin, öğrencisine tokat atarak kamu nüfuzunu kötüye kullandığına dikkat çekti.

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi genç, iddiaya göre; yasak olmasına rağmen cep telefonu getirdi. Okulun nöbetçi öğretmeni, telefonun kendisine teslim edilmesini istedi. Öfkelenen genç, iddiaya göre öğretmenin üzerine yürüdü. Öğrencisinin bu hareketine içerlenen nöbetçi öğretmen, cep telefonunu vermemekte ısrar eden öğrenciye bir tokat attı. Öğrencinin ailesi, konuyu yargıya taşıdı. Asliye Ceza Mahkemesi, öğretmenin beraatine hükmetti. Karara, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı itiraz etti. Temyiz başvurusunu değerlendiren Yargıtay 3. Ceza dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay kararında, "Mağdurdan telefonu kendisine teslim etmesini istediği, mağdurun telefonu sanığa vermekten kaçınarak sanığın üzerine yürüdüğü, sanığın da bu eylemin haksız tahriki altında sahip bulunduğu kamu nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle mağdura tokat attığı ortadadır. Mağdur ve tanık beyanları ile sabit olduğu halde, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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