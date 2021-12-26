BURDUR (İHA) - Okula gitmek üzere araçtan indi, hareketlenen servisin altında kaldı

Kızının kaza anına canlı şahit olan baba, şirketin sorumsuzluğuna isyan etti

BURDUR - Burdur'da okula gitmek üzere servisten inen kız hareketlenen servisin altında kaldı. Kızının kaza anına canlı şahit olan baba, şirketin sorumsuzluğuna isyan etti.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yatılı kız kuran kursuna kalan 10 yaşındaki Nisanur Conger, her gün olduğu gibi servis aracıyla okula gitmek için hazırlandı. Servis aracına binmek isteyen Nisanur, sürücü M.E'nin bir anlık dikkatsizliği ile akıllara durgunluk getiren kazada yaralandı. Aracın önünden geçen Nisanur'un üzerinden servis aracı geçti. Olay yerindeki vatandaşların ve baba Faruk Conger'in ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minik Nisanur, Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir öğrenci araçtan iner inmez sürücü M.E, idaresindeki servis aracı hareket etmeye başlıyor. Bu sırada servis aracı minik Nisanur'a önce çarpıyor, ardından üzerinden geçiyor.

Kızına servis aracının çarptığı anlara canlı şahit olan baba Faruk Conger, "Kızım çantasını aldı. Otobüsün önünden dönerek otobüse binmeye çalışıyordu. Otobüs birden bire hareket etti. Ben bağırdım ama sesim çok duyulmadı. Otobüs hareket ettikten sonra ben kızımın öldüğünü düşündüm. Tam önünden çarptı. Sonra arkasından fırladım. Çocuğum otobüsün yan tarafında yerdeydi. Otobüsün sağ tekerleği kızımın ayaklarının üzerinden geçmiş. Allah'a şükürler olsun. Kızımızı bize bağışladı. Apar topar hastaneye getirdik. Ben devlet yetkililerinden bu olaya el atmalarını istiyorum. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin. Biz ailece perişan olduk. Hem şoförün sorumsuzluğu var hem de şirketin. Şirketin servis için bir tane hostesi yok, kara düzen" dedi.