Okula gitmek için her gün 3 kilometre yürüyorlar

22.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:33

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kayadibi köyü yolu, özellikle kış aylarında artan yağışlar nedeniyle çamur deryasına dönüyor. Araçların giremediği 3 kilometrelik yolu, hemen her gün yürümek zorunda kalan öğrenciler, yolun asfaltlanması için yetkililerden yardım bekliyor.



Kozluk'a bağlı Kayadibi köyünde öğrenciler, taşımalı eğitimle ilçe merkezine gidip eğitim almaya çalışıyor. Öğrenciler, köylerini asfalta bağlayan yolun bozuk olması, özellikle de kış aylarında çamur deryasına dönmesi nedeniyle her gün 3 kilometrelik yolu yürüyerek geçmek zorunda kalıyor. Henüz hava aydınlanmadan yola koyulan öğrenciler, okul çıkışında da servislerin yolda kalma ihtimaline karşı bozuk yolun başında inip 3 kilometrelik yolu tekrar yürümek zorunda kalıyor. Köy sakinleri, yetkililere seslenerek, yolun bir an önce yapılmasını istedi.



"Hastalarımızı at veya kendi sırtımızda taşıyoruz"



Köy sakinlerinden Mehmet Can Yılmaz, sabah ezanında evden çıktıklarını söyledi. Yılmaz, "Yaklaşık 3 kilometrelik bir yolu 6 yaşındaki bir çocuk yürüyor, karda kışta yağmurda. Çoğu sefer okula geç varıyorlar. Zaten bu yolu yürümekten hal kalmıyor onlarda, doğru düzgün ders dinleyemiyorlar. Nasıl eve varacağız nasıl okula varacağız diye hep düşünüyorlar. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum öğrencilerimizin hayatı söz konusu sizden ricam yolumuzu yapın. Hastalarımız oluyor at sırtında veya kendi sırtımızda taşıyoruz. İsteğimiz devletimiz bize sahip çıksın, biz devletimizi vatanımızı seven bir milletiz. Bizim çabamız çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA