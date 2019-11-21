Okula gitmek için evden çıkan öğretmen, caddenin karşısına geçerken canından oldu
Haberler » 3. Sayfa » Okula gitmek için evden çıkan öğretmen, caddenin karşısına geçerken canından oldu - Haber

Okula gitmek için evden çıkan öğretmen, caddenin karşısına geçerken canından oldu

Diyarbakır'da, karşıdan karşıya geçmeye çalışan matematik öğretmeni, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

21.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:51
Okula gitmek için evden çıkan öğretmen, caddenin karşısına geçerken canından oldu

'da, karşıdan karşıya geçmeye çalışan matematik öğretmeni, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Olay, saatlerinde Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 'in Mazıdağı ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Diyarbakırlı matematik öğretmeni Ezgi Şengül'e, okula giderken 75 Metrelik Yol mevkiinde karşıdan karşıya geçerken araç çarptı.


Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerinde 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz öğretmen, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ezgi öğretmenin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.


Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.