Okula giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Mustafa Baba İlkokuluna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Mustafa Baba İlkokuluna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Okul içerisinde yılanı fark eden görevlinin ihbarı üzerine, Mustafa Baba İlkokuluna gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Yılanı özel yakalama aparatıyla canlı olarak yakalayan ekipler, daha sonra yılanı doğaya saldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA