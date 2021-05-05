Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattı
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Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattı

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Haberler | 3. Sayfa

Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattı Adana'da bir liseye hırsızlığa giren 3 kişi, okulun müdürünün kameralardan fark etmesi üzerine yakayı ele verdi ADANA - Adana'da okul müdürü görev yaptığı lisenin güvenlik kameralarını incelediği sırada içeride 3 şüpheli olduğu fark edip durumu...

Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattı

Adana'da bir liseye hırsızlığa giren 3 kişi, okulun müdürünün kameralardan fark etmesi üzerine yakayı ele verdi

ADANA - Adana'da okul müdürü görev yaptığı lisenin güvenlik kameralarını incelediği sırada içeride 3 şüpheli olduğu fark edip durumu polise bildirdi. Okulun etrafını abluka altına alan polis 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüphelilerden biri, "Beni gasp ettiler, bıçakla kovaladılar, ben girmedim" diyerek kendisini savundu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 3 genç, bir okulun demir parmaklıklarını keserek içeriye hırsızlığa girdi. Okulun müdürü, güvenlik kamerasından durumu fark etmesi üzerine olayı polise bildirdi. Hırsızlık Şube, Yüreğir Devriye Ekipleri ve Bekçiler okulun çevresini ablukaya alarak şüphelilere kaçacak yer bırakmadı.

Polis, okulun içinde yaptığı arama çalışmasında, saklanan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerden birisi gazetecilerin neden içeri girdiniz sorusuna, "Beni gasp ettiler, bıçakla kovaladılar, ben girmedim" diyerek kendisini savundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattı
Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattı
Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattı
Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattı
Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattı
Okula giren 3 hırsızı, okulun müdürü yakalattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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