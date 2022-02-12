ERZİNCAN (İHA) - Okula giderken otomobilleri kara saplanan öğretmenler zor anlar yaşadı

Kar ve tipi etkisi sürdürmeye devam ediyor

BAYBURT - Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Ekipler karla mücadele çalışması yürütürken vatandaşlarda zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Bayburt'ta kardan dolayı kapalı köy yolu bulunmazken kardan dolayı daralan güzergahlarda karayolları ekipleri genişletme çalışmasını sürdürüyor. Çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarılıyor.

Erzincan'da da kar ve tipiden dolayı kapalı bulunan 50'e yakın köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde okula giderken otomobilleri kara saplanan öğretmenler zor anlar yaşadı. Çayırlı Verimli köyü ilk ve ortaokulu öğretmenleri karda patinaja düşen otomobili küreklerle etrafını temizledikten sonra iterek bulunduğu yerden çıkarabildiler.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Bayburt'ta 12, Erzincan'da 6, Erzurum'da 14, Kars'ta 22, Ağrı'da 19, Iğdır'da 4, Ardahan'da 22 derece olarak kaydedildi.