Okula giden kadın öğretmenler uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da okula giden öğretmenlerin bulunduğu otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 öğretmen hayatını kaybetti, 2 öğretmende yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da il merkezinden Karadere Ortaokuluna giden Ayşin Şenoğlu idaresindeki 37 BC 377 plakalı otomobil, Yukarı Elyakut Köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öğretmen Ayşin Şenoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer öğretmenler Şerife Ünal ve Nazan Gündoğdu ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza sonrası jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Ayşin Şenoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayı haber alan yakınları ve öğretmenlerin arkadaşları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Kaza yapan araç, jandarma ekiplerinin kontrolünde çekici marifetiyle otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.