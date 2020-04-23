Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkı söyleyerek kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkı söyleyerek kutladı - Haber
23 Nisan, Haber

Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkı söyleyerek kutladı

Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkı söyleyerek kutladı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar, korona virüs nedeni ile okula gidemeyince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı süsledikleri evlerinde...

23.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:03
Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkı söyleyerek kutladı

Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkı söyleyerek kutladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar, korona virüs nedeni ile okula gidemeyince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı süsledikleri evlerinde şarkı söyleyerek kutladılar.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hizmet veren Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören ve korona virüs tedbirleri kapsamında okullarına gidemeyen özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı. Rehabilitasyon merkezinde görevli uzmanların, 23 Nisan gibi özel günleri kutlamanın çocukların farkındalıklarının arttırmada etkili olduğunu belirterek tüm durumları eğitim açısından fırsata çevirmenin de oldukça önemli olduğunu belirterek, ailelere süreci çocuklarla ailece yapılacak eğlenceli aktivitelerle geçirmeyi önerdiler. Uzmanların önerileri sonrasında, çocuklar ve aileleri evlerini Türk Bayrakları ile süsledi. Daha sonra kamera karşısına geçen çocuklar şarkı söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Özel çocukların evlerinde 23 Nisan performansı ise renkli anların yaşanmasına sahne oldu.

Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkı söyleyerek kutladı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haber
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haber
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haber
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haber
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı Haber
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Muhammet Emin Zeydan Karalar Mustafa Şentop
Magazin Fettah Can Yıldız Tilbe Mustafa Keser Rafet El Roman
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan Otomobil
Şu an buradasınız: Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkı söyleyerek kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 14:05:50. #1.15#
title