Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkı söyleyerek kutladı Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkı söyleyerek kutladı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar, korona virüs nedeni ile okula gidemeyince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı süsledikleri evlerinde...

Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkı söyleyerek kutladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar, korona virüs nedeni ile okula gidemeyince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı süsledikleri evlerinde şarkı söyleyerek kutladılar.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hizmet veren Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören ve korona virüs tedbirleri kapsamında okullarına gidemeyen özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı. Rehabilitasyon merkezinde görevli uzmanların, 23 Nisan gibi özel günleri kutlamanın çocukların farkındalıklarının arttırmada etkili olduğunu belirterek tüm durumları eğitim açısından fırsata çevirmenin de oldukça önemli olduğunu belirterek, ailelere süreci çocuklarla ailece yapılacak eğlenceli aktivitelerle geçirmeyi önerdiler. Uzmanların önerileri sonrasında, çocuklar ve aileleri evlerini Türk Bayrakları ile süsledi. Daha sonra kamera karşısına geçen çocuklar şarkı söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Özel çocukların evlerinde 23 Nisan performansı ise renkli anların yaşanmasına sahne oldu.

Kaynak: İHA