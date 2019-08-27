Okula geri dönüşte kırtasiye alışverişinde nelere dikkat etmeli

27.08.2019 16:02

Bu uyarılardan biri de Türkiye Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ÜyesiMesut Özdemir'den geldi. Aileleri markasız ve kaynağı belirsiz ürün almamaları konusunda uyaran Özdemir'in okul alışverişine çıkacak ailelere önerileri şöyle:

SAĞLIK SORUNUNA DAVETİYE ÇIKARIR: Okul araç gereçlerinde çocuklarınız için seçtiğiniz markasız ve kaynağı belirsiz ürünler, başta kanser olmak üzere obezite, hiperaktivite, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi gibi pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarmak anlamına gelecektir.

EN GÜVENLİ YOL: Velilerimizin bazı risklere karşı çocuklarımızı korumak için okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken basit ancak etkili yöntemler vardır. Velilerimizin;

1-İhtiyacıolan kırtasiye ürünlerinibildiği ve güvenilir kırtasiye mağazalarından almaları

2- Aldıkların ürünlerde ilgili standarda uygun üretilip üretilmediğini kontrol etmeleri gerekmektedir.

TSE VE CE , EN71……79 MARKALI ÜRÜNLER: Çocuklarımızı kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu, alışverişlerde markalı ürünleri tercih etmektir. Dikkat edilmesi gereken markalar TSE ve CE işaretleri olanlar. TSE markası ürünlerin ilgili standarta uygunluğunun sağlıklı, güvenli ve kaliteli olduğunu, CE işareti ise ürünlerin standartlarda öngörülen güvenlik şartlarına, performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu belgeler.

YAPIŞTIRCI VE KEÇELİ KALEMLERE DİKKAT Yapıştırıcı ve keçeli kalemler çocuklarımızın özellikle en çok kullandıkları ürünler ve bu ürünler su bazlı değil ise ileride madde bağımlılığına kadar götürebilecek sıkıntılara sebebiyet verebilir

ÇANTALARA DİKKAT : Çocuklarımızın fiziksel gelişimine en çok etkileyen ürünlerden bir tanesi de çantalar…içerisindeki fitalat , azo boyar madde var ise kansere davetiye çıkarmakta , ergonomik olmayan çantalar ise omurilik rahatsızlıklarına zemin hazırlamaktadır. Bilinen markaları bilinen kırtasiye mağazalardantercih ederek bu tür problemleri devre dışı bırakabilirsiniz.

BİR ÖĞRENCİ MALİYETİ NE KADAR : Geçen seneki döviz kuruna göre mevcut kurun düşük olması kırtasiye ürünlerinde ciddi indirimleri de beraberinde getirdi. Geçen seneye göre fiyatlarda % 15-20 aralığında bir fiyat düşüşü söz konuşu… bir ilkokul öğrencisi çantası ,boyası,matarası ,kalemi vs. 200 tl iken ortaokul öğrencisinde300 tlLise öğrencisinde ise400 tl civarında bir fiyat oluştuğunu ifade eden Deniz Kitapevleri Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özdemir yeni okul sezonun eğitim camiasına ,öğrenci ve velilerine sektöre emek veren tüm eğitim gönüllülerine hayırlı bir eğitim sezonu olmasını diledi.

Kaynak: Bültenler