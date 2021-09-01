Okula dönüşte yüksek hızlı internet Türk Telekom'dan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okula dönüşte yüksek hızlı internet Türk Telekom'dan

Okula dönüşte yüksek hızlı internet Türk Telekom'dan
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom'un Evde Fiberin Gücü kampanyası ile müşteriler, hızı 100 mbps'ye kadar çıkan limitsiz fiber internet paketlerinden avantajlı fiyatlarla faydalanırken, Türkiye'nin çocuklara yönelik ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim paketini 3 ay boyunca ücretsiz kullanabiliyorlar.

Türk Telekom'un Evde Fiberin Gücü kampanyası ile müşteriler, hızı 100 mbps'ye kadar çıkan limitsiz fiber internet paketlerinden avantajlı fiyatlarla faydalanırken, Türkiye'nin çocuklara yönelik ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim paketini 3 ay boyunca ücretsiz kullanabiliyorlar.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Evde Fiberin Gücü kampanyasıyla hızı 24, 50 ve 100 mbps'ye kadar katlanan limitsiz fiber internet paketlerini, 24 ay taahhüt sözü veren müşterilere uygun fiyatlarla sunuyor.

Türkiye'nin fiber gücü olan Türk Telekom, okula dönüş döneminde müşterilerine sunduğu kampanya ile artan internet kullanımının ve yüksek hız ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda yüksek hızlı internet paketleri çok avantajlı fiyatlarla sunuluyor; 50 mbps'ye kadar hızlı limitsiz fiber internet paketi 109,90 TL ve 100 mbps'ye kadar hızlı limitsiz fiber internet paketi ise 129,90 TL.

Çocuklar MentalUP ile zihinsel becerilerini geliştiriyorlar

Yüksek hızlı internetin tüm hanelerde yaygınlaşmasını hedefleyen Türk Telekom, ayrıca 50 ve 100 mbps paketlerini seçen sınırlı sayıda kullanıcıya, öğrencilerin eğitim-öğrenim sürecini desteklemek amacıyla 3 aylık MentalUP paketini ücretsiz veriyor. Türk Telekom'un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP ile çocuklar, 100'den fazla eğlenceli zeka egzersizlerinden yararlanabiliyorlar. 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren eğitim platformu MentalUP, egzersiz programıyla çocukların gün içinde spor yapmalarını da sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Ticaret Bakanı Muş: 'Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor.
Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor.
Büyüme rakamları açıklandı (1)
Büyüme rakamları açıklandı (1)
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Yaşar Güler Hamid Karzai Emine Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Şener Metin Çekmez Ferhan Şensoy
Spor Muslera Cristiano Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Okula dönüşte yüksek hızlı internet Türk Telekom'dan - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 13:04:37. #1.16#

title