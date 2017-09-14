Okula Dönüşte Görev Paylaşımı

Eğitim kurumları arasındaki arama sonuçlarına bakıldığında ise ilköğretim, orta öğretim ve lise aramalarında 2 kata yakın bir artış var. Okul aramalarında %57 oran ile kadınlar başı çekerken kırtasiye alışverişi için yapılan aramalarda erkeklerin kadınlara yakın oranı dikkat çekiyor.

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı, 18 Eylül'de başlıyor. Aileler ve öğrenciler için okula dönüş dönemi tam bir maraton. Eğitim kurumlarından yurtlara, okul araç gereçlerinden giyime varıncaya kadar geniş bir yelpazede araştırma ve hazırlıklar yapıldı. Bu dönemde kullanıcıların dijital platformlarda en çok nereleri aradıklarını ortaya koyan Türkiye'nin online firma rehberi Yellow Pages'ın istatistikleri oldukça dikkat çekici.

Bu yılın arama verileri aile içinde okula dönüş dönemi için bir görev paylaşımını da ortaya koyuyor. Verilere göre anneler günlük bakım, kreşi anaokulu, özel okul ve kolej kategorilerinde okulları incelerken erkekler çocukların okullardaki en temel ihtiyacı olan kırtasiye kategorisindeki araştırmaları üstlenmişler.

KIRTASİYE ALIŞVERİŞİ BABALARDAN SORULUYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okula dönüş tarihi yaklaştıkça en çarpıcı artışın yaşandığı kategori kırtasiye. Yellow Pages veri tabanındaki kırtasiyelerin aranma oranındaki artış %142. Kırtasiye aramalarında en göze çarpan veri ise erkeklerin arama oranının kadınlara çok yakın olması. Kırtasiye aramalarının %48'si erkekler tarafından gerçekleştirildi.

OKUL ARAMALARI EN ÇOK KADINLAR TARAFINDAN YAPILIYOR

Eğitim kurumları arasındaki aramalarda da gözle görülür bir artış yaşanıyor. İlköğretim, orta öğretim ve lise aramalarında %42'lik bir artış söz konusu. Aramalara demografik olarak baktığımızda ise aralarındaki oran her ne kadar birbirine yakın olsa da okul kategorisindeki aramalarda kadın kullanıcıların erkek kullanıcılara göre daha çok arama yaptığı görülüyor. Okul aramalarında kadınların %57'si erkeklerin ise %43'ü en çok aramayı yapıyor.

ÖĞRENCİ YURDU ARAMALARINDA %62'LİK ARTIŞ VAR, EN ÇOK ARAMA YAPILAN ŞEHİR İSE İSTANBUL

Okula dönüş döneminde en çok aranan kategoriler arasında öğrenci yurtları da yer alıyor. Öğrenci yurdu aramalarında bir önceki aya kıyasla %62 oranında bir artış var. Bu kategoride en çok arama yapan şehirler ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep.