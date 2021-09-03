Okula dönüş kampanyaları Turkcell'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okula dönüş kampanyaları Turkcell'de

Okula dönüş kampanyaları Turkcell'de
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Turkcell, Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da ve ülke geneline yayılan bin 300 mağazasında, çocukların ve ebeveynlerin okula dönüş döneminde ihtiyaç duydukları yüzlerce üründe cazip avantajlar sunuyor.

Turkcell, Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da ve ülke geneline yayılan bin 300 mağazasında, çocukların ve ebeveynlerin okula dönüş döneminde ihtiyaç duydukları yüzlerce üründe cazip avantajlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermek için okula dönüş kampanyaları düzenliyor.

Alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne ev sahipliği yapan Turkcell Pasaj'da 10 Eylül'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, aralarında tablet ve bilgisayardan anne-çocuk ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden aksesuarlara kadar 7 farklı kategoriden seçilmiş 143 üründe yüzde 40'a varan indirimler sunuluyor.

Kampanyaya www.turkcell.com.tr/pasaj üzerinden ya da Dijital Operatör uygulaması ile ulaşılabiliyor.

Turkcell Pasaj, müşterilerine seçili kredi kartına taksit ya da tarife faturalarına ekleme gibi farklı ödeme seçenekleri veriyor.

Platformda ücretsiz kargo ve hızlı teslimat fırsatlarıyla satışa sunulan ürünler yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor.

Turkcell'in yurt geneline yayılmış bin 300 mağazasında da 'okula dönüş' dönemine özel 2 farklı kampanya var.

20 Eylül'e kadar geçerli olan Tablette taksit bizden kampanyası kapsamında 6 tablet modelinde Turkcell'e özel 11 farklı fırsat sunuluyor. Seçili modellerde 2 aya varan taksit hediyesi ile bin 239 TL'ye varan indirimler bulunuyor.

2-13 Eylül tarihleri arasında geçerli olan Fırsat Garajı kampanyası kapsamında da 5 akıllı telefon, 9 yeni nesil teknoloji ürünü ve 2 PC olmak üzere toplam 16 üründe yüzde 19'a varan indirimler yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Av yasağı kalktı, tezgahlar istavritle doldu! Ancak fiyatlar şu an için biraz pahalı
Av yasağı kalktı, tezgahlar istavritle doldu! Ancak fiyatlar şu an için biraz pahalı
3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak
3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Gülben Ergen Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Cristiano Salih Uçan Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Okula dönüş kampanyaları Turkcell'de - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 13:21:18. #1.16#

title