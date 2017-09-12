Okula Dönüş Kuralları!

Füzyon Kolejleri Kurumsal İletişim Yöneticisi Ebru Uğraşan çocukları okula motive etmenin yollarını anlattı.

Her yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte çocuklar ve aileler için zorlu bir dönem başlayabiliyor. İlk kez okula başlayacak çocuklar ya da uzun bir tatilden sonra, her ne kadar arkadaşlarını özlemiş olsa da, okula dönüşte sorun yaşayacak minikler bazen beklenmedik tepkiler verebiliyor. 'Geleceği okumak' mottosuyla yola çıkan, İstanbul ve İzmir'de çocukların gelecekteki hayatlarını öngörerek tasarlanan iki eğitim üssüne sahip olan Füzyon Kolejleri Kurumsal İletişim Yöneticisi Ebru Uğraşan, okula uyum sürecinde sıkıntı yaşayan çocukların ailelerine sabırlı olmalarını ve bu süreçte mutlaka destekleyici bir tavır sergilemeleri gerektiğini söylüyor.

MOTİVE EDİN

Bazen okulun başlaması "çocukluğun" ya da "oyuncaklarla oynamanın" sonu gibi yansıtılabiliyor çocuklara. Bu, özellikle çocukların okuldan soğumasına neden olup onları korkutabiliyor. Bunun yerine motive edici bir konuşma, gireceği sosyal ortamla ilgili bilgiler vermek onun bu yola çok daha rahat girmesini sağlayacaklar listesinde ilk sırada yer alıyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte okula gidip sınıfa bakması, kırtasiye alışverişini birlikte yapması, çocuğun bir önceki yıl okula başlamış ve kolay uyum sağlamış bir çocukla görüştürülmesi gibi çözümlerin, çocukları okula motive etmekte etkili olacağını vurgulayan Uğraşan, okulun ilk günü çocukların okulda yalnız bırakılmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Ayrıca okula yeni başlayan çocukların ilk defa ödev ve sorumluluklarla karşılaşacaklarını da unutmamak gerekiyor. Evde çocuklara sorumluluklar vererek onları okula alıştırmak ve ilk haftalar ödevlerini yaparken küçük yardımlarda bulunmak da okula uyum sürecini hızlandıracak yöntemler arasında yer alıyor.

KORUMACI AİLELER OKUL FOBİSİ YARATABİLİYOR!

Günümüzde aileler çocuklarının her dediğini yapmaya çalıştıkları için çocuk ailede kurallar ve sınırlarla karşılaşmadan okul hayatına başlayabiliyor. Çocukların sağlıklı gelişimi için sınırlara ihtiyacı vardır. Sınır konulduğunda çocuk kendini güvende hisseder, saldırgan ve öfkeli davranmaz. Aileler bunun bilincinde olmalı ve çocuklarını sınırlarla küçük yaşta tanıştırmalı. Eğer böyle olursa, çocuk okula başladığında okul kurallarına uymakta zorlanmaz. Okul fobisi yaşayan çocuklar; karnının, başının ağrıdığını söyler ve yoğun bir kaygı duyar. Çocuğunuzun okul kelimesi geçtiği zaman yoğun bir kaygı yaşadığını yüzünden fark edebilirsiniz. Ebru Uğraşan böyle sorunlarla karşılaşan ebeveynlerin genellikle aşırı korumacı aileler olduğunu belirtiyor ve "Kaygı seviyesi yüksek ebeveynler, yönlendirmeleriyle çocukların özgüvenini zedelediği için, çocuklar aileleri olmadan kendi kendilerine yetemeyeceklerini düşünürler. Bu da yabancı insanların olduğu ortamlara girmek istememeleri anlamına gelir. Eğer bu ağrılar ve kaygılar çok uzun sürüyorsa okulla iş birliği yaparak mutlaka uzman bir pedagogdan destek almalısınız," diyor.

TATİLİ DEVAM ETTİRİN!

Tatil sonrası okula uyum sağlamak biraz zaman alabilir. İlk haftalar çocuklarınıza okul sorumlulukları konusunda büyük baskılar yapmayın. Sürekli "Okul başladı artık dışarıda arkadaşlarınla oynamayı unut!" demek yerine okul sonrası kısa aktiviteler gerçekleştirerek süreci kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca aile üyelerinin sürekli okul hakkında konuşması çocuğu okuldan uzaklaştırabilir. Onun yerine "Bugün nasılsın?", "Bugün birlikte ne yapalım?" gibi farklı konulardan konuşarak onu rahatlatabilirsiniz.

