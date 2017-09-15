Okula Dönüş ?? Komik Okul Kazaları içinde; tuvalette düşen genç, engelli atlayamayan liseliler, mezuniyet kepini yanlış yere atan genç kız, arkadaşına tekme atmaya çalışırken düşen çocuk, lavaboya çıkmayan çalışan iki liseli kız, tahterevalliden düşen gençler, smaç basmaya çalışırken düşen liseli, kepini atamayan genç, mezuniyet töreninde düşenler, mezuniyet töreninde arkadaşına vuran genç, okul takımında kazanan genç ve daha fazlasını izleyebilirsiniz. ??????