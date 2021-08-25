Okula dönüş heyecanı Morhipo'da yaşanıyor
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Okula dönüş heyecanı Morhipo'da yaşanıyor

Okula dönüş heyecanı Morhipo'da yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Morhipo.com, okula dönüş heyecanı yaşayan çocuklar için birçok seçeneği bir arada sunuyor.

Morhipo.com, okula dönüş heyecanı yaşayan çocuklar için birçok seçeneği bir arada sunuyor.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, her yaştan öğrenciye hitap eden ürün yelpazesine sahip olan Morhipo, dünya markalarının sneaker, tişört, sweatshirt ve eşofmanları ile çocuklara okul yolunda "cool" bir görünüm vadediyor.

Morhipo, yeni eğitim yılına başlayacak öğrencilere hem okullarında rahat edecekleri hem de tarzlarıyla dikkat çekecekleri seçenekleri bir arada sunuyor. Nike, Adidas, Reebok gibi dünyaca ünlü markaların en tarz sneaker, tişört, sweatshirt ve eşofman seçenekleri ile öğrenciler konfor ve şıklığı okullarına taşıyor.

Morhipo'nun okula dönüş koleksiyonunda yer alan çizgi film karakterli lisanlı ürünler minik öğrencilere okul yolunda eşlik ediyor. Miniklerin rüyalarını süsleyen çizgi film karakterleri, rengarenk okul ve beslenme çantaları ile kalem kutularında hayat buluyor.

-Dijital çağın vazgeçilmezleri de Morhipo'da

Öğrenciler, stil ve konforu bir arada bulabilecekleri pek çok çanta seçeneğini Morhipo'da keşfediyor. Öğrencilerin kalem kutusu ve renk renk kırtasiye ihtiyaçları için de en zengin seçenekler ve ayrıcalıklı fırsatlar Morhipo'da bir arada bulunuyor.

Morhipo, bilgisayar ve tablet ürünleri için de birçok seçenek sunuyor. Dijital çağda öğrencilerin geleceklerini şekillendirmek için en önemli ve faydalı ürünler en uygun fırsatlarla Morhipo.com'da öğrencileri ve ebeveynleri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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