"Okula Dönüş" fırsatları Teknosa'da

Teknosa, 20 Ağustos-31 Ağustos tarihlerinde geçerli "Okula Dönüş" kampanyasında öğrenciler için notebooktan tablete, akıllı telefondan aksesuarlara farklı ürün gruplarında avantajlı fırsatlar sunuyor.

Teknosa, 20 Ağustos-31 Ağustos tarihlerinde geçerli "Okula Dönüş" kampanyasında öğrenciler için notebooktan tablete, akıllı telefondan aksesuarlara farklı ürün gruplarında avantajlı fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, mağazalarında ve teknosa.com'da başlattığı "Okula Dönüş" kampanyası ile öğrencilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik ürünleri avantajlı indirimler, tüketici kredisi ve kredi kartına peşin fiyatına taksit gibi farklı ödeme seçenekleri ile sunuyor.

20 Ağustos-31 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında öğrencilerin eğitimlerine destek olacak tüm notebook modellerinin yanında Preo sırt çantası, Preo kablosuz mouse ve mousepad hediye ediliyor.

Seçili notebook modellerinde de Microsoft Office programı hediyesi ile birlikte Apple Macbook, Ipad ve Imac modellerinde yüzde 10 indirim fırsatı sunuluyor. Ayrıca Teknosacell'e gelen teknolojiseverlere, TCL 4G sim kart destekli tablet 1.799 TL yerine 999 TL'den satılıyor.

Teknosa, akıllı telefonda Oppo A74 modelini tercih eden gençlere, telefonun yanında 159,9 TL değerinde Preo powerbank hediye ederken, Samsung A12 akıllı telefonu da 2 bin 799 TL'den satışa sunuyor. Huawei watch tercih edenlere de 369 TL değerinde Huawei baskül hediyesi mevcut bulunuyor.

Aksesuar ürünlerinde de farklı seçenekler bulunuyor. Tüm pc ve monitör alımlarında Logitech ve Logitech G marka mouse ve klavyelerde, tüm akıllı telefon alımlarında ise Preo kılıf, Preo selfie çubuğu ve 1 yıllık panda mobil security ürününde yüzde 30 indirim imkanı tüketicileri bekliyor.

Kampanya kapsamında seçili LG TV'lerin yanında LG Xboom bluetooth hoparlör hediyesi de hem büyükleri hem gençleri sevindirecek cazip seçenekler arasında yer alıyor.

Okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç listesinde öne çıkan ütü, tost, çay ve kahve makinelerinde de yüzde 45'e, kişisel bakım ürünlerinde ise yüzde 35'e varan indirimler mevcut bulunuyor.

Torbasız, şarjlı ve robot süpürgelerde de kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. mi Mop Pro, 27 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında yanında 249 TL değerindeki mi Body 2 baskül hediyesiyle birlikte sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt