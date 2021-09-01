Okula dönüş dönemi, otobüs bileti aramalarını yüzde 250 artırdı
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Okula dönüş dönemi, otobüs bileti aramalarını yüzde 250 artırdı

Okula dönüş dönemi, otobüs bileti aramalarını yüzde 250 artırdı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Güncel

Enuygun, yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra okullarda yüz yüze eğitime dönüşün uçak ve otobüs biletlerine etkisini ortaya koyan bir araştırma yaptı.

Enuygun, yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra okullarda yüz yüze eğitime dönüşün uçak ve otobüs biletlerine etkisini ortaya koyan bir araştırma yaptı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, araştırma sonuçları, okulların açılacağının duyurulduğu 15 Ağustos'tan itibaren hem uçak biletleri hem de otobüs biletlerinin önceki döneme göre daha çok arandığını ortaya koydu.

23 Ağustos haftasında uçak bileti aramaları bir önceki haftaya göre yüzde 56 artarken, otobüs bileti aramaları yüzde 250 artış gösterdi. Satışlar da aramalar gibi 23 Ağustos haftasında yoğunlaştı.

Enuygun, araştırmasında okul öncesi dönemde en popüler olan uçuşlara da yer verdi. Verilere bakıldığında, İstanbul-İzmir, İstanbul-Antalya, İstanbul-Adana, İstanbul-Trabzon ve İstanbul-Bodrum uçuşlarının okul öncesi dönemde en çok aranan uçuşlar olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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